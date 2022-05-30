У Бразилії через сильні зливи почалися масштабні зсуви ґрунту. Загинули щонайменше 56 людей
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Twitter / IANS
У Бразилії через сильні зливи у північно-східному штаті Пернамбуку загинули щонайменше 56 людей. Ще понад 20 дістали поранення.
Про це пише CNN.
Зливи тривали усі вихідні. Через це в регіоні почалися масштабні зсуви ґрунту. У деяких районах штату за добу випала місячна норма опадів.
За останніми даними, близько 60 людей зникли безвісти. Також майже 4 тисячі бразильців залишилися без домівок, оскільки їхнє житло було знищено. У місті Ресіфі у школах відкрилися спеціальні пункти для розміщення постраждалих.
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