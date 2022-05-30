Ранкове зведення Генштабу: російська армія закріплюється в Лимані та стягує підкріплення, щоб атакувати на Херсонщині

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Генштаб ЗСУ оприлюднив зведення станом на ранок 30 травня. Російська армія закріплюється у захопленому Лимані Донецької області та готується продовжити наступ.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Генштабу.

На Сіверському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по об’єктах на території Сумської області у районах населених пунктів Запсілля, Миропілля та здійснив артилерійський обстріл поблизу Кіндратівки.

На Харківському напрямку противник обстріляв райони на північ та північний схід від міста Харків, а також населених пунктів Руські Тишки, Черкаські Тишки, Руська Лозова, Питомник, Борщова та Перемога.

На Слов’янському напрямку угруповання ворога проводить перегрупування військ для поновлення наступу у напрямках Ізюм — Барвінкове, Ізюм — Слов’янськ. Для авіаційної підтримки підрозділів у районі Ізюму противник утримує в готовності до застосування до однієї вертолітної ескадрильї Ка-52.

Для поповнення запасів ворог перемістив до тимчасово зайнятих населених пунктів понад 250 одиниць озброєння і військової техніки. З метою підвищення оперативності перекидання військ та техніки противник відновив залізничний міст у районі міста Куп’янськ.

На Донецькому напрямку підрозділи агресора основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах Лисичанськ, Сєвєродонецьк та блокуванні основних логістичних шляхів.

На Лиманському напрямку ворог закріплюється у населеному пункті Лиман, проводить перегрупування для подальшого наступу на Слов’янськ.

На Сєвєродонецькому напрямку противник закріплюється на північно-східних та південно-східних околицях міста Сєвєродонецьк.

На Бахмутському напрямку окупанти перегруповуються для подальшого наступу на напрямку Олександропілля — Комишуваха.

На Курахівському та Новопавлівському напрямках противник активних бойових дій не вів.

На Запорізькому напрямку окупанти посилили угруповання за рахунок переміщення з району міста Мелітополь у напрямку населеного пункту Василівка до 120 одиниць озброєння і військової техніки.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів.

На Миколаївському напрямку з метою проведення наступальних дій для повернення втрачених позицій противник перекинув підкріплення.

На Криворізькому напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ та веде контрбатарейну боротьбу.