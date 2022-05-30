Ранкове зведення Генштабу: російська армія закріплюється в Лимані та стягує підкріплення, щоб атакувати на Херсонщині
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Генштаб ЗСУ оприлюднив зведення станом на ранок 30 травня. Російська армія закріплюється у захопленому Лимані Донецької області та готується продовжити наступ.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Генштабу.
На Сіверському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по об’єктах на території Сумської області у районах населених пунктів Запсілля, Миропілля та здійснив артилерійський обстріл поблизу Кіндратівки.
На Харківському напрямку противник обстріляв райони на північ та північний схід від міста Харків, а також населених пунктів Руські Тишки, Черкаські Тишки, Руська Лозова, Питомник, Борщова та Перемога.
На Слов’янському напрямку угруповання ворога проводить перегрупування військ для поновлення наступу у напрямках Ізюм — Барвінкове, Ізюм — Слов’янськ. Для авіаційної підтримки підрозділів у районі Ізюму противник утримує в готовності до застосування до однієї вертолітної ескадрильї Ка-52.
Для поповнення запасів ворог перемістив до тимчасово зайнятих населених пунктів понад 250 одиниць озброєння і військової техніки. З метою підвищення оперативності перекидання військ та техніки противник відновив залізничний міст у районі міста Куп’янськ.
На Донецькому напрямку підрозділи агресора основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах Лисичанськ, Сєвєродонецьк та блокуванні основних логістичних шляхів.
На Лиманському напрямку ворог закріплюється у населеному пункті Лиман, проводить перегрупування для подальшого наступу на Слов’янськ.
На Сєвєродонецькому напрямку противник закріплюється на північно-східних та південно-східних околицях міста Сєвєродонецьк.
На Бахмутському напрямку окупанти перегруповуються для подальшого наступу на напрямку Олександропілля — Комишуваха.
На Курахівському та Новопавлівському напрямках противник активних бойових дій не вів.
На Запорізькому напрямку окупанти посилили угруповання за рахунок переміщення з району міста Мелітополь у напрямку населеного пункту Василівка до 120 одиниць озброєння і військової техніки.
На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів.
На Миколаївському напрямку з метою проведення наступальних дій для повернення втрачених позицій противник перекинув підкріплення.
На Криворізькому напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ та веде контрбатарейну боротьбу.