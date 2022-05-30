Радник голови Херсонської ОВА Хлань: ЗСУ пішли в контрнаступ на Херсонщині. Серед росіян почалася масова паніка

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ЗСУ пішли в контрнаступ на Херсонщині, повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

За його словами, в напрямку Берислава українські військові просунулися на девʼять кілометрів.

Через це серед росіян, які розташувалися в Новій Каховці, почалася масова паніка.

«Росіяни просто втікають, тому зараз дуже важливо, аби ми продовжили цей наступ», — зазначив Хлань.