Події 29 травня в огляді «Бабеля»: росіяни знову обстріляли Миколаїв, у Мелітополі тривають протести проти окупації, Польща передає Україні самохідну артилерію

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Стас Козлюк / «Бабель»

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Зранку росіяни обстріляли Сумщину. Зафіксовано близько 20 вибухів. Вогонь вели з території рф на напрямку Бояро-Лежачих. Поранених і постраждалих немає. Крім того, окупанти обстріляли Миколаїв, під вогнем опинився житловий квартал, відомо про одного загиблого і двох поранених. Через знеструмлення Краматорська та навколишніх сіл у двох шахтах у Торецьку під землею лишилися заблокованими 115 гірників. Наразі адміністрація працює над тим, щоб підняти їх.

У Сєвєродонецьку Луганської області українські військові перебувають у «важкій оборонній позиції». Бої точаться на околицях міста, біля готелю «Мир» і в районі головного автовокзалу. Місто під постійними обстрілами — гуманітарний штаб знерухомлений, немає води та електрики.

У Маріуполі у приміщенні супермаркету «Щирий кум» окупанти облаштували трупозвалище. Росіяни звозять туди тіла ексгумованих і загиблих, яких вимило з могил під час спроби відновити водопостачання.

В окупованому Мелітополі провели проукраїнську акцію «Жовта стрічка». Люди прийшли з українськими прапорами та співали гімн України.

Російські окупанти на блокпосту у Василівці Запорізької області не пропускають сотні машин, які намагаються виїхати з окупованої території. У черзі зібралося вже близько 400 автомобілів, люди стоять кілька днів.

Президент Володимир Зеленський відвідав Харків. За його словами, у місті внаслідок російських обстрілів пошкоджено 2,2 тисячі будинків.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що наразі через війну в Україні не працює 35% економіки. «За різними оцінками різних експертів на сьогодні втрачено від 30% до 50% економіки. Прогноз падіння ВВП також становить 30—50%. У середньому близько 35% економіки сьогодні не працює», — наголосив він. Шмигаль пояснив, що держбюджет виконується на рівні 50—70% від довоєнного.

Уряд Польщі ухвалив рішення про передачу Україні 18 одиниць САУ Krab. Це польська самохідна артилерійська установка калібром 155 міліметрів. Дальність пострілу — 40 км.

Єврокомісія направила урядам ЄС переглянуту пропозицію щодо шостого пакета санкцій проти рф. Із проєкту ембарго пропонують виключити нафтопровід «Дружба» (через позицію Угорщини). Також пропонується заборонити морське транспортування нафти з росії.

Попри обіцянки, Німеччина за 9 тижнів практично не надавала зброї Україні. Канцлер Олаф Шольц багато разів виступав із заявами про підтримку, але за фактом у період з 30 березня по 26 травня в Україну надійшло лише дві «легкі» партії боєприпасів від німецького уряду.