Уряди ЄС сьогодні не змогли досягти угоди щодо ембарго на російську нафту

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Thierry Monasse / Contributor

Уряди Європейського Союзу сьогодні не змогли досягти угоди щодо ембарго на російську нафту, але продовжать переговори в понеділок, 30 травня, вранці, оскільки прагнуть підготувати угоду вчасно до саміту ЄС, який відбудеться в понеділок вдень.

Про це пише Reuters з посиланням на чиновника ЄС.

Пропозиція, яка зараз обговорюється серед країн ЄС, містить заборону поставок російської нафти до ЄС морем до кінця року, але передбачає виняток для нафти, що постачається по російському нафтопроводу «Дружба» — в Угорщину, Словаччину та Чехію.