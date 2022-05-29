Внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва росіянами загинула людина

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Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів про наслідки ранкового обстрілу та повідомив, що наразі в місті знову чути вибухи.

Станом на 16:00 відомо про двох поранених. Ще одна людина загинула.

Військові рф знову обстріляли житловий квартал. Пошкоджено три багатоповерхівки (вибито близько 300 вікон, пошкоджені зовнішні стіни та майно у квартирах).

Російські війська зранку обстріляли Миколаїв. Під вогнем опинився житловий квартал.