У лісі в Київській області виявили тіло чоловіка, якого російські солдати забили до смерті

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У Київській області, у лісовій зоні Вишеграда (під Макаровим) поліцейські виявили та оглянули труп чоловіка. За попередніми даними, його до смерті забили солдати російської федерації.

Про це 29 травня повідомила поліція Київщини.

Поряд із тимчасовим похованням слідчі виявили документи 38-річного Сергія Івановича Кислицького, родом із Волині. Поліцейські зʼясували, що родини у загиблого немає, він приїхав на Київщину працювати будівельником.

Загиблий був одягнений у чорне худі, блакитну футболку, чорні спортивні брюки та чорні шкарпетки. Тіло скерували на судово-медичну експертизу для з’ясування точних причин смерті.