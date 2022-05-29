В Ірландії хлопчик на пляжі знайшов нерозірвану гранату часів Першої світової війни

Новини

На півночі Ірландії, на пляжі у графстві Даун дитина знайшла нерозірвану гранату часів Першої світової війни.

Про це повідомляє BBC.

Хлопчик звʼязався з поліцейською службою Північної Ірландії після того, як помітив пристрій на пляжі Калтра. Армійський технічний офіцер прибув на місце події і підтвердив, що це була ручна бойова граната Міллса часів Першої світової війни.

Потім гранату доставили до заміського парку, де її підірвали. Поліція наголосила, що це досі була бойова граната, здатна вибухнути.

«Велике спасибі молодому хлопцеві, який знайшов гранату і попередив поліцію, і дякую всім причетним і попередженим чиновникам», — написали поліцейські у Facebook.

Граната Міллса була вперше розроблена під час Першої світової війни у ​​1915 році і стала першою ручною гранатою, яку випустили у великій кількості у Великій Британії. Радіус ураження осколками гранати 30 метрів, радіус можливого ураження 100 метрів.