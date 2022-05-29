Росія знову обстріляла прикордонні території Сумської області

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Стас Козлюк / «Бабель»

Російські окупанти зранку 29 травня вчергове обстріляли прикордоння Сумської області.

Про це повідомило оперативне командування «Північ».

Близько 07:35 спостерігачі зафіксували близько 20 вибухів («прильотів») з території росії на напрямку села Бояро-Лежачі Конотопського району.

Втрат серед військових та техніки немає.