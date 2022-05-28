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Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ пішли в наступ на Херсонщині, у Донецькій та Луганській областях тривають інтенсивні бої

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 18:00.