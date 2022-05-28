Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ пішли в наступ на Херсонщині, у Донецькій та Луганській областях тривають інтенсивні бої
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 18:00.
- На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Збройні сили білорусі посилили угруповання військами МВС.
- У білорусі до 31 серпня 2022 року ввели тимчасові обмеження на вʼїзд і перебування у прикордонних з Україною Брагінському, Лоївському та Хойницькому районах Гомельської області.
- На Сіверському напрямку росіяни утримують війська на ділянці російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях.
- Сьогодні росія чотири рази обстрілювала з мінометів позиції української прикордонної служби в районах населених пунктів Середина-Буда, Старі Вирки та Зноб-Трубічевська.
- Літак оперативно-тактичної авіації з Курської області обстріляв ракетами цивільний промисловий обʼєкт у Сумській області.
- Війська рф вели розвідку безпілотниками в Чернігівській та Сумській областях.
- На Харківському напрямку російська армія намагається утримати зайняті позиції та не допустити просування українських військ, облаштовує позиції біля Козачої Лопані.
- На Словʼянському напрямку росіяни намагаються відновити наступ на окремих ділянках, перекидають залізницею озброєння, військову техніку з росії у район Купʼянська Харківської області.
- Після розвідки безпілотниками росіяни обстріляли з артилерії позиції українських військ у районах Нової Дмитровки, Великої Комишувахи, Довгенького, Діброви та завдали авіаційного удару вертольотами в районі Довгенького.
- За підтримки артилерії ворог намагався наступати в районі населеного пункту Пасіка, успіху не мав, відійшов.
- На Донецькому напрямку росія веде активні бойові дії на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Курахівському та Авдіївському напрямках. Основна мета — оточити наші війська в районах Лисичанська і Сєвєродонецька та вийти на адміністративний кордон Луганської області.
- На Лиманському напрямку ворожі підрозділи закріплюються на захоплених рубежах в Лимані. Літаки штурмової авіації завдали три авіаційних удари в районі Діброви.
- На Сєвєродонецькому напрямку ворог за підтримки артилерії вів наступ у напрямку Борівського, зазнав втрат, відійшов на раніше зайняті позиції.
- На Бахмутському напрямку загарбники безуспішно намагаються покращити тактичне положення в районах Комишувахи та Новолуганського. Тривають бойові дії.
- На Авдіївському напрямку російські війська завдавали артилерійських ударів уздовж всієї лінії зіткнення, бойові дії тривають. Літаки штурмової авіації обстріляли райони Авдіївки, Веселого та Камʼянки.
- На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог вів контрбатарейну боротьбу й обстріл.
- На Південнобузькому напрямку армія рф намагається утримати зайняті рубежі.
- В акваторії Чорного моря у готовності перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».
- Унаслідок наступу Сил оборони ворог зазнав втрат і зайняв оборону на невигідних рубежах поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки Херсонської області. Бойові дії тривають.
- Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Прибузьке, Посад-Покровське, Благодатне, Осокорівка, Нововоронцовка, Новоолександрівка та інших.
- Наразі росія нарощує систему протиповітряної оборони за допомогою зенітних ракетних систем С-300.