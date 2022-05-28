На Харківщині СБУ затримала проросійського «козака», який здавав росіянам позиції ЗСУ
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- Анна Холоднова
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Facebook / Служба безпеки України
У Харківській області контррозвідка СБУ викрила та затримала громадянина України, який працював на представників спецслужби рф.
Про це повідомляє Управління Служби безпеки в Харківській області.
Зрадник входив до складу проросійської неофіційної «козацької» організації. За допомогою месенджера він передавав дані про переміщення та місця дислокації українських військових, а також загальну інформацію про вибухи на території Харківщини своїм однодумцям-«козакам» і працівникам спецслужб рф.
Зловмисника затримали. Наразі його відправили під варту на 60 діб без права внесення застави.