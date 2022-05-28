На Львівщині поліцейські затримали киянина, який підірвав чотирьох людей в автівці

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Поліція Львівської області

У Львівській області затримали киянина, який залишив гранату в автомобілі, де перебували четверо людей.

Про це повідомляє поліція Львівщини.

За даними правоохоронців, в автомобілі на парковці одного з готелів вибухнула граната, імовірно, Ф-1. Унаслідок вибуху поранення отримали жінка та троє чоловіків. Усі — мешканці Київської області.

Гранату в автомобілі залишив знайомий потерпілих, з яким вони мали спільний «бізнес-проєкт».

Кілька тижнів тому зловмисник запропонував своїм знайомим передати йому по кілька тисяч доларів США, за які він мав придбати автомобілі за кордоном, доставити їх на територію України, після чого віддати «клієнтам». Проте автівок він не придбав, а коли майбутні власники приїхали на Львівщину зустрічати неіснучі авто, підозрюваний вирішив їх вбити.

Він під надуманим приводом вийшов з машини, залишивши на передньому пасажирському сидінні сумку з гранатою, яка вибухнула.

Тепер киянину загрожує позбавлення волі на строк від десяти до пʼятнадцяти років.