В Україні заарештували активи ПАТ «Нефтяная компания «Роснефть» на 23 млн грн

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У Києві заарештували 23 мільйони гривень коштів підприємства, утвореного ПАТ «Нефтяная компания «Роснефть», підконтрольного росії, та зʼясували обставини того, як воно фінансувало широкомасштабну збройну агресію рф проти України. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора ухвалою слідчого судді Шевченківського райсуду міста Києва накладено арешт на майже 23 мільйони гривень. Ці кошти перебувають на рахунку банківської установи та належать суб’єкту господарювання, утвореному російським ПАТ «Нефтяная компания «Роснефть» та підконтрольному країні-агресору.

Прокурори Офісу генпрокурора керують досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактами фінансування дій, вчинених із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 4 ст. 110-2 КК України).

В ході розслідування зʼясували обставини фінансування широкомасштабної збройної агресії рф проти України бенефіціарами одного із суб’єктів господарювання, що перебуває на території України та підконтрольний рф.

Аби не допустити можливого використання цих грошових коштів на шкоду українському народу, за клопотанням сторони обвинувачення суд їх заарештував.

Досудове розслідування здійснює СБУ.