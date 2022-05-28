Понад 150 міст світу розірвали побратимські відносини з містами росії

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Tom Grimbert / Unsplash

Понад 150 міст у більше ніж 20 країнах світу вже розірвали побратимські відносини із понад 160 містами у росії.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Через військове вторгнення рішення розірвати угоди з містами рф ухвалили міста Австралії, Австрії, Британії, Данії, Греції, Естонії, Іспанії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі, Португалії, США, Фінляндії та інших країн.

Ще десятки міст на шляху до розриву відносин.

Крім того, нещодавно Союз міст Балтії вирішив виключити російські Санкт-Петербург та Гатчину зі свого складу. Натомість до складу організації як асоційованого члена прийняли українське місто Вівнянськ.