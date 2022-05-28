У росії скасували верхню вікову межу для укладання контракту про військову службу

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Президент росії путін підписав закон про скасування верхньої вікової межі для укладання першого контракту про військову службу. Раніше контракт могли укладати росіяни віком до 40 років, іноземці — до 30 років. Тепер цих обмежень немає.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Автори законопроєкту пояснили необхідність змін тим, що «для застосування високоточної зброї, експлуатації озброєння та військової техніки потрібні високопрофесійні фахівці». А такими вони зазвичай стають у 40—45 років.

Документ пройшов через дві палати парламенту за кілька хвилин: держдума ухвалила його одразу у трьох читаннях, а через 10 хвилин закон схвалила рада федерації.

Пропагандистський ресурс ТАСС пише, що заступник голови міноборони рф уточнював, що укласти перший контракт про військову службу можна буде до 50 років. У законі ж прописано, що піти в армію за контрактом можуть люди працездатного віку (для жінок це 60 років, для чоловіків — 65).