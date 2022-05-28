На Донбасі росіяни обстріляли 49 населених пунктів — загинули 4 цивільних. Жертви є і на Харківщині

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Учора, 27 травня, у Луганській та Донецькій областях через обстріли військ росії загинули щонайменше 4 цивільних, ще 5 отримали поранення. Пошкоджені близько сотні цивільних об’єктів.

Про це повідомляє угруповання Обʼєднаних сил.

У списку зруйнованих — 81 житловий будинок, пожежна частина, будівельний завод «Сініат», сільськогосподарське підприємство «Артем», СТО, база відпочинку «Флореста» тощо.

Від обстрілів страждала й Харківщина. Минулої доби війська рф обстрілювали Київський район Харкова. У Харківському районі, у селищі Слатине загинула 65-річна жінка, одна людина постраждала, у місті Балаклія одна людина дістала поранень.