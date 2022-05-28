Супутники Maxar зняли позиції росіян у Попасній, Лимані та Колодязі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Супутники компанії Maxar Technologies засняли військову техніку та позиції військ росії в містах Попасна, Лиман і Колодязі. Наразі в цих містах тривають важкі бої.
Знімки були зроблені 48 годин тому. Maxar опублікувала їх у Twitter.
На перших двух фото можна побачити російські артилерійські та самохідні артилерійські батареї, що розгорнуті вздовж ліній дерев неподалік Лиману.
На третьому фото війська рф у місті Колодязі, приблизно за 11 кілометрів на північний схід від Лиману.
Інші фото показують бронеколони росіян на річці Жеребець (напрямок Лиману) і серед зруйнованих будівель у Попасній.