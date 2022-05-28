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Окупанти в Херсонській області заявили, що закрили «кордони» з неокупованими регіонами (ідеться про сусідні Миколаївську та Дніпропетровську області).

Про це повідомив заступник голови «адміністрації» області кирило стремоусов, передають російські пропагандистські ЗМІ.

Виїхати з окупованих територій тепер можна тільки в окупований Крим або на окуповані території Запорізької області.