Окупанти в Херсонській області заявили, що закрили «кордони» з неокупованими регіонами
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- Костя Андрейковець
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Окупанти в Херсонській області заявили, що закрили «кордони» з неокупованими регіонами (ідеться про сусідні Миколаївську та Дніпропетровську області).
Про це повідомив заступник голови «адміністрації» області кирило стремоусов, передають російські пропагандистські ЗМІ.
Виїхати з окупованих територій тепер можна тільки в окупований Крим або на окуповані території Запорізької області.