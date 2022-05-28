Російські війська з ночі до ранку обстрілювали райони Сумщини. Було понад 30 «прильотів»

Новини

З опівночі до четвертої ранку російські війська обстрілювали території Сумської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, ракетним ударом по Путивльській громаді зруйновано сільгосппідприємство. Зноб-Новгородську громаду обстріляли з мінометів — було 6 «прильотів». Есманську громаду обстріляли з артилерії. Майже 30 «прильотів» було по околицях Бачівська.

Убитих і поранених немає.