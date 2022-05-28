У Мексиці на будівельному майданчику знайшли старовинне місто мая

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На мексиканському півострові Юкатан неподалік міста Меріда археологи знайшли руїни стародавнього міста мая. Його виявили на будівельному майданчику майбутнього промислового парку.

Про це пишуть Reuters і The Guardian.

У стародавньому місті знайшли палаци з пірамідами, посуд, прикраси та знаряддя праці. Фундаменти деяких будівель добре збереглися, тому археологи вважають, що місто було заселеним з 600 по 900 рік нашої ери. За їхніми підрахунками, у ньому проживали понад 4 тисяч людей.

Археологи заявили, що дуже здивовані знахідкою, особливо тим, що частина міста дуже добре збереглася.