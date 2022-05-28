Ранкове зведення Генштабу: росія активно наступає на Донецькому напрямку і намагається закріпитися в районі Лиману

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Генеральний штаб України опублікував ранкове зведення станом на 28 травня.

На Словʼянському напрямку росія активних бойових дій не проводила, веде посилену розвідку. Основні зусилля — на утриманні зайнятих позицій, поповненні втрат і запасів, а також створенні умов для відновлення наступу.

Були артилерійські обстріли цивільної інфраструктури в районах селищ Студенок, Святогірськ, Богородичне, Карнаухівка і Вірнопілля, а також авіаудари в районі села Довгеньке.

За підтримки артилерії росія намагалась наступати в районі села Пасіка, успіху не мала і відійшла.

На Донецькому напрямку російська армія активно наступає, обстрілює позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення, завдає ракетних ударів.

На Лиманському напрямку росія продовжувала обстріли із мінометів і реактивних систем залпового вогню в районах селищ Озерне та Діброва. Поблизу останнього вдарила авіацією. Окупанти намагаються закріпитися в районі міста Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії російська армія штурмувала Сєвєродонецьк, Осколонівку та Тошківку, успіху не мала, зазнала втрат, відійшла на раніше зайняті позиції.

Намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, вийти в тил наших військ і порушити шляхи логістичного забезпечення. За підтримки вогню мінометів та артилерії росія наступала і штурмувала в районах селищ Нагірне, Василівка, Комишуваха та Відродження успіху не мала, відійшла.

На Авдіївському напрямку росія била артилерією по цивільній інфраструктурі в районах міст і селищ Новобахмутівка, Новоселівка Друга, Веселе, Авдіївка, Піски та Красногорівка, а також завдала авіаудару по цивільній інфраструктурі в районах Яковлівки, Авдіївки, Веселого і Камʼянки.

На Курахівському напрямку росія активно не наступає, але обстрілює позиції ЗСУ з реактивної та ствольної артилерії. Також під обстріл потрапила цивільна інфраструктура поблизу Марʼїнки, Мисливського і Павлівки.

На Слобожанському напрямку російська армія обстрілює підрозділи наших військ для того, щоб вони не просунулись у напрямку державного кордону на північ і північний схід від Харкова.

На Харківському напрямку росія активно не наступає, але обстрілює цивільну інфраструктуру в районах селищ Тернова, Прудянка, Руські Тишки, Кутузівка, Варварівка, Петрівка, Михайлівка, Коробочкіно та інших.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах Времівки, Полтавки, Червоного, Гуляйполя, Оріхова, Камʼянського. Російська армійська авіація діяла поблизу Ольгівського. Разом з тим російська армія відступила в районах сіл Новопіль (Донецька область) та Новодарівка (Запорізька область).

На Південнобузькому напрямку російські окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та обладнанні позицій третього рубежу оборони. Після наступу ЗСУ російська армія зазнала втрат і зайняла оборону на невигідних рубежах.

Бойові дії тривають, росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районах селищ Осокорівка, Нововоронцовка, Благодатне, Зоря і Таврійське. Продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони на Криворізькому напрямку.

На Сіверському напрямку росія посилює прикриття ділянки кордону з Україною у Брянській та Курській областях.

У район населеного пункту Лунінець Брестської області білорусі перемістили дивізіон ракетного комплексу «Іскандер-М».