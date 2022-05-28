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Що у світі писали про війну в Україні 27 травня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

The Wall Street Journal пояснює, чому російський рубль зміцнюється попри спричинений західними санкціями економічний спад росії. На основі аналізу даних 56 валют світу Dow Jones Market, у російського рубля другі найкращі показники відносно долара цього року. Порівняно з кінцем лютого рубль виріс на 150%. Зазвичай курс валют рухається вслід за процесами, що відбуваються в економіках країн, проте у рф уряд вжив суворих заходів для контролю курсу рубля. Наприклад, кремль змусив компанії купувати рублі, обмежив суму, яку росіяни можуть зняти з банківських рахунків в іноземній валюті і заборонив банкам продавати валюту своїм клієнтам. Західні санкції обмежили російський імпорт і експорт товарів, що призвело до зростання цін і дало додаткову підтримку рублю. WSJ пише, що все це у довгостроковій перспективі російській економіці дорого обійдеться. Енергетичні компанії росії змушені замінити розрахунки в іноземній валюті на рублі ― і в результаті отримують менше рублів за долар, що бʼє по бюджету країни. Російське керівництво знає про це і почало вживати заходів для послаблення валюти. Утім, на думку опитаних виданням ринкових аналітиків, подальший шлях рубля буде важко контролювати.

росія — остання європейська імперія, яка продовжує чинити опір будь-яким зусиллям із деколонізації. І це має змінитися, пише Кейсі Мікеле на The Atlantic. Оскільки путін намагається відвоювати території, які він вважає «російськими законними володіннями», США нарешті мають виступити проти відмови росії визнавати свою імперіалістичну історію. У США була така можливість раніше, пише Мікеле. Коли 1991 року розпадався Радянський Союз, президент Джордж Буш вирішив уникнути протистояння москві замість того, щоб каталізувати його розвал, як радив міністр оборони Дік Чейні. Тоді нація за нацією — Чечня, Карелія, Комі, Саха, Башкортостан, Чувашія, Калмикія, Удмуртія та багато інших — на тлі розпаду радянської імперії претендували на суверенітет. Президент Буш, пише Мікеле, не зміг усвідомити кінець Радянського Союзу таким, яким він мав бути: не просто поразкою комунізму, а кінцем колоніалізму. Тепер, коли росія розпочала найбільшу війну за останні десятиліття, немає іншого шляху, як завершити проєкт російської деколонізації. Навіть визнання колоніального минулого й сьогодення росії може нарешті запустити процес змін, підсумовується у статті.

Настав критичний момент, коли світ має продемонструвати єдність і безпрецедентну підтримку Україні, пише The Economist. Хоча досі Україна продовжує отримувати зброю та долари, все частіше лунають розмови про необхідність встановлення миру чи принаймні припинення вогню, надавши путіну пропозицію «виграшу» на четвертому місяці війни. Аргументи на користь цього рішення звучать привабливо: якнайшвидше припинення війни врятує чимало людських життів і те, що залишилося від економіки України, не кажучи вже про пом’якшення світової продовольчої кризи. Однак більш ніж наївно вважати, що путін готовий забезпечити довгостроковий мир. Видання пише, що президент Зеленський має цілковиту рацію, коли закликає західних союзників підтримати Україну зброєю, здатною повністю повернути під контроль територію країни. Нагородження агресора пропозицією перемир’я, яку він може подати як виграш, все ще є заохоченням перегрупуватися та атакувати знов. Більше того, інші правителі-деспоти світу могли б сприйняти це як заклик до дій. Тому єдиний шлях — підтримати Україну в її прагненні захистити свій суверенітет.