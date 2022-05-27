Війська рф знову обстріляли прикордонні населені пункти Сумщини

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Пресслужба ДПСУ

Війська рф обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області, повідомили в Оперативному командуванні «Північ».

У період з 16:25 до 16:45 був обстріл з території рф в напрямку українського міста Середина-Буда. Попередньо, вогонь вели з міномета калібру 120 мм. Серед військових втрат немає. Інформацію про загиблих і поранених мирних жителів та про пошкодження цивільної інфраструктури уточнюють.

Також о 17:56 зафіксували 10 вибухів у напрямку Юрʼєвого. Втрат серед особового складу та техніки немає.