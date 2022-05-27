Вечірнє зведення Генштабу: Армія рф застосувала авіацію для ударів по Словʼянську та Довгенькому і перемістила РСЗВ до Херсонщини

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Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 18:00.

Армія рф застосувала авіацію для ударів по Словʼянську та Довгенькому і перемістила техніку, зокрема РСЗВ, до Херсонщини.

На Словʼянському напрямку росіяни не наступали, але обстрілювали з артилерії селища Святогірськ, Богородичне та Вірнопілля. Крім того, російські загарбники завдали авіаударів по Словʼянську та Довгенькому.

На Лиманському напрямку російська армія намагається витіснити наші підрозділи з Лиману та розвинути наступ на Словʼянськ. Окупанти обстріляли з мінометів і реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Озерне та Діброва. Також був авіаудар у районі Сіверська.

На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти за підтримки артилерії штурмували у районах селищ Щедрищеве, Борівське і Тошківка, бойові дії тривають.

Російська армія намагається покращити тактичне положення на Бахмутському напрямку, порушити логістичні шляхи наших військ. Окупанти штурмували у районах селищ Комишуваха, Берестове та Білогорівка, успіху не мали.

На Авдіївському напрямку росія била артилерією по цивільній інфраструктурі в районах міст Новобахмутівка, Камʼянка, Авдіївка, Піски та Марʼ’їнка.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росія застосувала міномети, реактивну та ствольну артилерію вздовж лінії зіткнення. Била з авіації у районах Малої Токмачки та Оріхового.

На Слобожанському напрямку активного наступу не було, росія намагається утримати свої позиції, обстрілює цивільну інфраструктуру та дистанційно мінує можливі маршрути ЗСУ.

Для того, щоб покращити постачання, росія намагається відновити пошкоджену залізницю. Зокрема, на тимчасово зайнятих територіях Харківської області окупанти залучають до ремонту підрозділи 29 окремої залізничної бригади із Смоленська зі спеціальною технікою та обладнанням.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля росіян — на утриманні зайнятих рубежів і недопущенні українських військових на інші напрямки. Російська армія намагалась штурмувати в районі селища Любомирівка, але не вдалось.

На Миколаївському та Криворізькому напрямках росія перемістила до Херсонської області автомобільну техніку, бойові броньовані машини та реактивні системи залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках до семи білоруських батальйонів посилять ділянку кордону з Україною.

На Сіверському напрямку росія теж посилює кордон з Україною.