У Київ прийшло метеорологічне літо — на два тижні пізніше ніж зазвичай

Новини

Funk Dooby / Flickr

До столиці України прийшло метеорологічне літо — 25 травня зафіксували стале підвищення середньодобової температури повітря понад +15,0 °С, що і знаменує початок метеорологічного літа.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у пʼятницю, 27 травня.

Тобто метеорологічна весна, яка почалася 6 лютого і тривала 108 днів, закінчилась. Вона виявилась більше ніж на місяць тривалішою за кліматичну норму.

Цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на два тижні пізніше середніх багаторічних показників. Найраніше за 141 рік спостережень воно розпочалось у 1996 році — 22 квітня, а найпізніше в 1990 і 2001 роках — 7 червня.