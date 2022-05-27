Радник голови ОП Михайло Подоляк: Якщо росія не програє війну Україні, то на континенті розпочнеться третя світова

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що у світі буде третя світова, якщо росія не програє війну в Україні.

Про це він заявив у ефірі національного телемарафону.

Подоляк упевнений, що Україна отримає західні реактивні системи залпового вогню, коли Європа врешті зрозуміє ключову квінтесенцію цієї війни.

«Вона дуже проста. Якщо Росія не програє, то шовінізм російський, реваншизм тільки набухатиме, ставатиме масштабнішим. І війна — третя світова, якої вони так бояться — точно буде», — пояснив Подоляк і додав, що Україна вже принизила російську армію, показавши, що вона точно не друга у світі.

«Росія нас ненавидітиме набагато більше... Вони хотітимуть помститися нам», – сказав Подоляк.