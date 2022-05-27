Окупанти випустили кілька ракет по Дніпропетровщині. Є серйозні руйнування

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Уночі та зранку ворог обстріляв Дніпропетровщину.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Неспокійна ніч і неспокійний ранок. Маємо кілька «прильотів». Серйозні руйнування», — зазначив він.

За його словами, рятувальники розбирають завали та шукають людей.

Голова облради Микола Лукашук уточнив, що вранці окупанти випустили три ракети по Дніпровському району.