Окупанти випустили кілька ракет по Дніпропетровщині. Є серйозні руйнування
- Автор:
- Софія Телішевська
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Уночі та зранку ворог обстріляв Дніпропетровщину.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
«Неспокійна ніч і неспокійний ранок. Маємо кілька «прильотів». Серйозні руйнування», — зазначив він.
За його словами, рятувальники розбирають завали та шукають людей.
Голова облради Микола Лукашук уточнив, що вранці окупанти випустили три ракети по Дніпровському району.