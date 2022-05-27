Ранкове зведення Генштабу: Ворог наступає на Донецькому і Словʼянському напрямках

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За даними Генштабу ЗСУ, загроза ракетних та авіаційних ударів з території білорусі досі зберігається.

На Сіверському напрямку противник посилює прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. На підмогу залучили до двох батальйонних тактичних груп зі складу повітряно-десантних військ збройних сил рф.

На Слобожанському напрямку росія готує особовий склад, щоб доукомплектувати мотострілецькі, танкові та артилерійські підрозділи. Також окупанти мінують шляхи можливого висування підрозділів ЗСУ.

На Харківському напрямку противник зосередив основні зусилля на утриманні зайнятих позицій.

На Словʼянському напрямку російські окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ та відновили наступ.

На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії.

Противник намагається прорватися на Бахмутському напрямку, порушити маршрути логістичного забезпечення та відрізати підрозділи ЗСУ від основних сил.

На Лиманському напрямку ворог веде розвідку та за підтримки артилерії намагається закріпитися в Лимані.

На Південнобузькому напрямку противник збільшив кількість обстрілів, веде повітряну розвідку та укріплює позиції, щоб утримати контроль над територією Херсонської області.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують блокувати цивільне судноплавство.