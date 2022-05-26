Огляд подій 26 травня: окупанти знову масовано обстріляли Харків, а ЄС заморозив €23 мільярди активів російського центрального банку

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Олександр Кузьмін / «Бабель»

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Уночі сили ППО збили російську ракету у Хмельницькій області — уламки впали в полі, жертв і руйнувань немає. За добу сили оборони півдня України знищили 20 російських військовослужбовців, дві самохідні артилерійські та одну зенітну установки росіян, а також автомобільну техніку ворога. Українські військові знищили російський блокпост на трасі Лисичанськ — Бахмут. Ця дорога постійно прострілюється, оскільки вона єдина з’єднує Луганську область з рештою країни.

Від обстрілів окупантів у Лисичанську та передмісті загинули троє людей, обстріляний центр гуманітарної допомоги. Також обстріляли Сєвєродонецьк. Зруйновані, зокрема, 19 багатоповерхівок і будівля підприємства «Імпульс», будинок культури та ЦНАП. Російські війська знову обстрілюють Харків. Жителів міста просять перебувати в укриттях. Уже відомо про щонайменше 17 поранених і 7 загиблих.

США відкидають пропозиції росії скасувати санкції в обмін на розблокування доступу до українських портів. Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс назвав пропозицію росії розблокувати порти «порожніми обіцянками», а те, що рф прагне використовувати продовольство й енергетику як зброю, жахливим. Прайс також відкинув твердження рф про те, що санкції проти неї призвели до продовольчої кризи, заявивши, що росія займається дезінформацією.

Європейський Союз заморозив приблизно €23 мільярди ($24,5 мільярда) активів російського центрального банку. При цьому США заморозили $100 мільярдів.

Євросоюз не визнає законність видачі паспортів росії на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Посол ЄС в Україні вважає, що російським окупаційним військам довелося відмовитися від ідеї «референдуму» на Херсонщині через відсутність будь-якої підтримки.

Видання «Медиазона» склало карту відправлень майна, награбованого російськими військовими в Україні. Журналісти з’ясували, що загалом мародери відправили 58 тонн посилок. Їх доставкою займалася російська компанія «СДЭК». Найчастіше посилки відправляли з міста Валуйки, а також з білоруського Мозиря. «Лідерами» з отримання награбованого стали Югра (Кемеровська область), Кизил (Республіка Тува), Новосибірськ та Улан-Уде. У посилках — кросівки, шини, мікрофон, телевізор, ковбаси та консерви, гітара, намет та багато іншого.

Бойовики «днр» заявили, що проведуть «референдум» про приєднання до складу росії, але після того, як вийдуть на «конституційні» кордони Донецької та Луганської областей.

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко розпорядився створити південне оперативне командування збройних сил біля українського кордону.

У Латвії ухвалили законопроєкт про демонтаж радянських монументів. Дія закону не поширюватиметься на пам’ятники, меморіали, меморіальні дошки, які розташовані в місцях поховань воїнів, які загинули на війні. Найцінніше з демонтованого передадуть до фондів Музею окупації Латвії.