Вечірнє зведення Генштабу: росіяни захопили село Мідна Руда і наступають у напрямку Сєвєродонецька
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Twitter / Aris Messinis
Вечірнє зведення Генерального штабу України станом на 18:00 четверга, 26 травня:
- Армія рф продовжує обстрілювати з мінометів і ствольної артилерії позиції ЗСУ у прикордонних районах Сумської області.
- На Слобожанському напрямку росія не наступає. На Харківському та Словʼянському напрямках основні зусилля росіяни зосередити на тому, щоб утримати зайняті позиції та стримати просування наших військ. На цьому напрямку росія веде розвідку дронами та дистанційно мінує можливі маршрути українських військових.
- За підтримки артилерії росія наступала в напрямку села Богородичне Донецької області, але успіху не мала, відійшла на попередні позиції.
- На Донецькому напрямку росія продовжує обстрілювати підрозділи наших військ, завдає ракетних ударів, веде розвідку, нарощує авіаційну підтримку, перегруповується та посилюється за рахунок резервних підрозділів.
- На Лиманському напрямку зусилля росіян — на обстрілах позицій ЗСУ в районах Озерного та на південь від Лиману.
- На Сєвєродонецькому напрямку російська армія наступає у районах Сєвєродонецька та Борівського, успіху не має. У напрямку селища Устинівка має частковий успіх і бʼє по мостах, щоб порушити логістику українських військових.
- На Бахмутському напрямку російські окупанти наступали в бік селищ Комишуваха, Ниркове, Берестове та Білогорівка, успіху не мали, зазнали втрат та відійшли. У напрямку Покровського та Клинового росіяни мали частковий успіх, захопили село Мідна Руда.
- На Авдіївському напрямку росія намагалась поновити наступ, успіху не має.
- На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів, обстрілює позиції наших військ з мінометів, реактивної та ствольної артилерії. На Запорізькому напрямку росіяни посилились танковим батальйоном на танках Т-62.
- На Південнобузькому напрямку росія активних бойових дій не веде, але продовжує обстрілювати наші війська та веде повітряну розвідку дронами. Окупанти мінують узбережжя Каховського водосховища.
- На території Бєлгородської та Воронезької областей росія продовжує готувати резерви та поповнює запаси для подальшого відновлення наступу.
- У Придністровʼї знижено рівень терористичної небезпеки. При цьому особовий склад оперативної групи російських військ у регіоні продовжує нести службу в посиленому режимі.