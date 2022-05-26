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Вечірнє зведення Генштабу: росіяни захопили село Мідна Руда і наступають у напрямку Сєвєродонецька

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Twitter / Aris Messinis

Вечірнє зведення Генерального штабу України станом на 18:00 четверга, 26 травня: