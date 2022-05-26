Голова Світового банку попереджає про глобальну рецесію через війну в Україні

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«Бабель»

Глава Світового банку Девід Малпасс попередив, що вторгнення росії в Україну може спричинити глобальну рецесію, оскільки ціни на продукти харчування, енергію та добрива підскочать.

Про це повідомляє BBC.

«Коли ми дивимося на світовий ВВП, то зараз важко зрозуміти, як нам уникнути рецесії. Ідея подвоєння цін на енергоносії сама по собі може спровокувати рецесію», — сказав Малпасс, не давши конкретного прогнозу. Минулого місяця Світовий банк знизив свій прогноз зростання світової економіки цього року майже на цілий процентний пункт, до 3,2%.

Малпасс також сказав, що багато європейських країн все ще занадто залежать від росії щодо нафти і газу. І це попри те, що західні країни просувають плани щодо зниження своєї залежності від російських енергоресурсів. Разом з тим, дії росії щодо скорочення постачання газу можуть спричинити «істотне уповільнення» у регіоні.

Крім цього, серія локдаунів через коронавірус у Китаї посилює побоювання з приводу уповільнення темпів зростання економіки. Водночас країни, що розвиваються, також страждають від нестачі добрив, продовольства та енергії.