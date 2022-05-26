ЗСУ знищили російський блокпост на трасі Лисичанськ — Бахмут

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Facebook / Сергей Гайдай

Українські військові знищили російський блокпост на трасі Лисичанськ — Бахмут. Ця дорога постійно прострілюється, оскільки вона єдина з’єднує Луганську область з великою українською землею.

Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив під час телемарафону.

«Було чоловік 50, їм навіть вдалося закріпитися на якийсь час, навіть якийсь блокпост поставили, але це був ситуативний успіх. Частина ДРГ уже залишилася там навічно. Блокпост розбитий, їх відкинули. Трасу тепер не контролює російська армія», — розповів він.

За словами Гайдая, наразі російська армія постійно тримає цю дорогу під обстрілами, причому стріляє по ній прицільно.

«Доїхати з Бахмута в Лисичанськ колосально складно», — розповів Гайдай.

Ідеться про трасу Т1302, що простягається від Бахмута через Сєвєродонецьк і аж до російського кордону. Саме після захоплення Попасної російські війська почали активно діяти останні два тижні на околицях траси, щоб взяти її під контроль і перерізати.