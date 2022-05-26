Соцопитування КМІС: 92% українців погано ставляться до росії
- Автор:
- Софія Телішевська
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Абсолютна більшість українців (92%) негативно ставляться до росії. Тільки 2% наших громадян добре ставляться до рф, хоча ще на початку лютого таких було 34%.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
Погане ставлення до рф на практично однаково високому рівні спостерігається у всіх макрорегіонах України.
- Опитування проводилося телефоном з 13 по 18 травня серед 2 000 повнолітніх українців з усієї країни, крім тимчасово окупованого Криму та ОРДЛО. Погрішність — до 2,4%.