Окупаційна влада продовжила навчальний рік у Маріуполі до 1 вересня

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Mick Haupt / Unsplash

Російські окупанти продовжують насильницьке введення російської навчальної програми у школах Маріуполя й оголосили про продовження навчального року до 1 вересня.

Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

«Основна мета — деукраїнізація та підготовка до навчального року за російською програмою. Дітям усе літо будуть вбивати в голову, викладати російську мову та літературу, історію росії та математику російською», — додав радник.

За його даними, окупанти планують відкрити девʼять шкіл, але змогли знайти тільки 53 вчителів, які погодилися працювати.

«По шість вчителів на школу — яскрава ілюстрація російської освіти в Маріуполі при окупації», — прокоментував Андрющенко.