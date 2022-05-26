«Гауляйтеру» Запорізької області Євгену Балицькому оголосили про підозру в держзраді

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«Гауляйтер» росіян на тимчасово окупованій частині Запорізької області Євген Балицький отримав підозру в державній зраді.

Про це повідомляє СБУ.

У 2020 році колишній нардеп-регіонал був обраний депутатом обласної ради від ОПзЖ. З початком війни він не просто перейшов на бік ворога, але й заручився його підтримкою щодо силового захоплення влади в регіоні.

Зокрема, за допомогою загарбників Балицький примусив працівників місцевого самоврядування та комунальних підприємств визнати його керівником «військово-цивільної адміністрації Запорізької області».

Зрадник критикував чинну українську владу та готував урочистості до Дня перемоги. Він також видав незаконне розпорядження «О временной организации общественного порядка», яке зобовʼязувало мешканців сформувати «громадські загони», завдання яких — виявляти антиросійську діяльність.

Наразі зраднику оголошено про підозру в державній зраді. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.