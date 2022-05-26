Ворог знову обстріляв Криворізький район Дніпропетровщини. Люди не постраждали

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Уночі росія обстріляла Криворізький район Дніпропетровської області, а опівночі завдала удару з артилерії по Апостолівській громаді.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, люди не постраждали.

Дніпропетровську область ворог обстрілює щодня. Учора окупанти завдали трьох ракетних ударів по Кривому Рогу. Крім того, з артилерії обстріляли Зеленодольську громаду.