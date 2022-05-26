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Окупанти обстріляли Сумщину та Чернігівщину і намагаються повністю захопити Лиман

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Оперативна інформація від Генерального штабу Збройних сил станом на 06:00:

У білорусі намагаються попередити незаконний обіг зброї та боєприпасів, які могли втратити російські підрозділи.

Ворог обстріляв з мінометів калібру 120-мм і ствольної артилерії райони Бачівська та Краснопілля Сумської області, а також Заріччя Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку противник вів обстріли в районах населених пунктів Тернова та Черкаські Тишки.

Ворог намагається покращити тактичне положення в районі Ізюму та відновити наступ на Словʼянськ. Обстріляв із артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків райони населених пунктів Чепіль, Довгеньке, Курулька, Богородичне та Студенок.

На Донецькому напрямку головні зусилля противника зосереджені на взятті під повний контроль населеного пункту Лиман і спробах покращити тактичне положення поблизу Сєвєродонецька й Авдіївки.

На Миколаївському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення та забезпечити вихід на адмінкордони Херсонської області. Вів штурм у районі населеного пункту Таврійське, успіху не мав.

На Криворізькому напрямку російські окупанти безуспішно намагалися вести штурмові дії в районі населеного пункту Миколаївка. Обстрілювали цивільну інфраструктуру поблизу Осокорівки, Трудолюбівки та Добрянки.