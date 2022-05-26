Окупанти обстріляли Сумщину та Чернігівщину і намагаються повністю захопити Лиман

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Оперативна інформація від Генерального штабу Збройних сил станом на 06:00:

У білорусі намагаються попередити незаконний обіг зброї та боєприпасів, які могли втратити російські підрозділи.

Ворог обстріляв з мінометів калібру 120-мм і ствольної артилерії райони Бачівська та Краснопілля Сумської області, а також Заріччя Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку противник вів обстріли в районах населених пунктів Тернова та Черкаські Тишки.

Ворог намагається покращити тактичне положення в районі Ізюму та відновити наступ на Словʼянськ. Обстріляв із артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків райони населених пунктів Чепіль, Довгеньке, Курулька, Богородичне та Студенок.

На Донецькому напрямку головні зусилля противника зосереджені на взятті під повний контроль населеного пункту Лиман і спробах покращити тактичне положення поблизу Сєвєродонецька й Авдіївки.

Ворог намагається закріпитись в районі Сєвєродонецька. Вів штурм у напрямку населеного пункту Устинівка, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався наступати в районах Комишувахи, Липового і Нагірного.

противник безуспішно намагався наступати в районах Комишувахи, Липового і Нагірного. На Авдіївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районах Красногорівки, Камʼянки, Авдіївки та Пісків, успіху не мали.

окупанти вели штурмові дії в районах Красногорівки, Камʼянки, Авдіївки та Пісків, успіху не мали. На Новопавлівському напрямку ворог здійснив спробу наступу в районі населеного пункту Золота Нива, із втратами відійшов. На Запорізькому напрямку противник обстріляв з артилерії райони населених пунктів Новопіль, Чарівне, Оріхів і Камʼянка.

На Миколаївському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення та забезпечити вихід на адмінкордони Херсонської області. Вів штурм у районі населеного пункту Таврійське, успіху не мав.

На Криворізькому напрямку російські окупанти безуспішно намагалися вести штурмові дії в районі населеного пункту Миколаївка. Обстрілювали цивільну інфраструктуру поблизу Осокорівки, Трудолюбівки та Добрянки.