У Харкові внаслідок стрілянини загинули троє людей. Нападника знешкодили

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Пресслужба КМДА

Увечері 25 травня в Холодногірському районі Харкова сталася стрілянина, унаслідок якої загинули троє людей. Невідомий чоловік відкрив вогонь з автомата.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

На затримання зловмисника направили поліцейських полку особливого призначення, управління карного розшуку, територіального підрозділу. За даними правоохоронців, під час затримання «правопорушник був знешкоджений».

Обставини події та учасників перестрілки встановлюють. Про них поки нічого не повідомляють.