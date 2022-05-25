«Після війни все зробимо по-людськи». У Лисичанську загиблих ховають у братській могилі

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Анастасія Волкова / «Бабель»

У Лисичанську на Луганщині поліцейські ховають загиблих та померлих людей у братській могилі. Наразі там уже поховано 150 людей.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

«Нині поліція Луганської області підмінює багато служб, зокрема була спеціально сформована поховальна команда. Поліцейські виїжджають на місця загибелі внаслідок обстрілів чи природної смерті громадян та проводять поховання людей у братській могилі», — повідомив Гайдай.

За його словами, поліцейські видають рідним загиблих документи, які згодом дадуть змогу отримати свідоцтва про смерть, а після війни родичі померлих зможуть перепоховати тіла.

«Після війни ми все зробимо по-людськи», — підсумував глава ОВА.