Окупанти захопили 95% Луганської області

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Анастасія Волкова / «Бабель»

Російській окупаційні війська захопили 95% території Луганської області.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Ситуація на Донбасі — надзвичайно погана. Луганщина продовжує стримувати орду, яка знищує наші населені пункти. Обстріли не зупиняються взагалі», — розповів Гайдай.

За його словами, траса Лисичанськ — Бахмут обстрілюється, але не перекрита.

«Учора ворожа ДРГ вийшла на дорогу, була перестрілка, оркам вдалося навіть поставити свої блокпости», — додав глава ОВА.

Попри складну ситуацію вдалося завезти гуманітарні вантажі жителям. Їх на підконтрольній Україні території залишається понад 40 тисяч осіб.

«Сєвєродонецьк не оточений, у місті та селах громади залишаються до 15 тисяч мешканців, загалом на підконтрольній нам Луганщині — понад 40 тисяч людей, з них 99% виїжджати не хочуть», — додав очільник Луганщини.