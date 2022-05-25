Події 25 травня. Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю та Кривому Рогу, а ЗСУ вже використовують на передовій нові гаубиці Caesar

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Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Уночі в Запорізькій області військовий Національної гвардії збив російський бойовий штурмовий літак Су-25. Росіяни запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю, одну з них вдалося збити. За попередньою інформацією, загинула одна людина, троє поранені. Три ракети вдарили по Кривому Рогу, пошкоджено промислове підприємство. У приватному секторі міста пошкоджені 62 будинки. У Сєвєродонецьку протягом доби від ворожих обстрілів загинули шестеро людей, восьмеро дістали поранень. Російські війська п’ять годин поспіль обстрілювали село Уди в Харківській області. Загинула одна людина. Із села вже виїхали 90% людей: із понад 1 200 жителів нині там залишаються не більше ніж 150. Через російські обстріли міста Балаклія Харківської області двоє людей загинули, семеро отримали поранення, серед них — одна дитина у вкрай тяжкому стані.

Бійців полку «Азов» утримують у задовільних умовах, повідомила дружина командира полку Дениса Прокопенка. За її словами, полонених годують, дають воду. Водночас невідомо, чи міг командир полку вільно говорити під час спілкування. Тим часом заступник міністра закордонних справ рф руденко заявив, що обмін полонених, зокрема захисників Маріуполя, буде можливий тільки після їхнього засудження. Обмін нардепа віктора медведчука на українських полонених у росії не розглядають.

В окупованому Маріуполі під час розмінування «Азовсталі» підірвалися ще двоє окупантів, обидва перебувають у важкому стані. Про це написав радник мера міста Петро Андрющенко.

У Луганській області зупинила роботу остання газорозподільна станція — відтепер область повністю без газу. Унаслідок обстрілу в районі останньої вцілілої газорозподільної станції контузію отримав працівник, який регулював автоматику. Через ці обстріли з боку російської армії станція припинила роботу. Як і раніше, область залишається повністю знеструмленою. Відсутнє також централізоване водопостачання. Воду для потреб населення розвозять рятувальники.

Гаубиці Caesar уже на передовій, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Caesar — це самохідна артилерійська установка нового покоління, калібру 155 мм, вона дозволяє уражати противника на віддаленні 20 і більше кілометрів з високою точністю. На такій відстані від лінії фронту зазвичай стоять артилерія, резерви, пункти управління противника. Ці САУ на колісному шасі, що робить їх мобільними та маневровими. Установка має достатньо високу швидкострільність — 5 пострілів на хвилину.

Бізнесмен Рінат Ахметов позиватиметься до росії через знищені заводи. Втрати ММК імені Ілліча та «Азовсталі» через російську агресію становлять $17—20 мільярдів. Остаточну суму буде визначено в позовній заяві до росії.

Російський президент путін підписав указ про спрощену видачу російських паспортів жителям Запорізької та Херсонської областей України. Фактично це означає примусову паспортизацію жителів українських окупованих територій. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що такий указ є «юридично нікчемним» і не матиме правових наслідків.

Компанія Nike не продовжила договір франчайзингу в росії та припинила поставки продукції на російський ринок. Усі брендові магазини закриють після розпродажу запасів. Британський бренд Marks & Spencer теж вирішив залишити росію. Компанія припинила поставки в березні, а тепер вирішила повністю відмовитися від російської франшизи.