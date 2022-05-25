Генштаб ЗСУ: Основні зусилля росія зосередила на захопленні Донецької та Луганської областей
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Основні зусилля російська армія зосереджує на спробах встановити повний контроль над територіями Донецької та Луганської областей.
Про це ідеться у вечірньому зверненні Генштабу ЗСУ.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. У кінці травня 2022 року на полігонах у білорусі заплановані практичні маневри підрозділів білоруської армії.
На Сіверському напрямку противник продовжує прикривати ділянки російського-українсько кордону, щоб завадити перекиданню українських військ, обстрілює прикордонні обʼєкти.
На Слобожанському напрямку окупанти обстрілюють райони зосередження наших військ. Вони обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Краснопілля Сумської області, а також Тернова, Руські Тишки, Довгеньке та Нова Дмитрівка Харківської.
Ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів у районах Ізюму та Словʼянська. Окупанти спробували наступати в районах Довгенького Харківської області та Богородичного Донецької, успіху не мали та відійшли.
На Донецькому напрямку противник завдає артилерійських та авіаційних ударів в районах Лиману та Комишувахи Донецької області та Сєвєродонецька і Новозванівки на Луганщині.
Росіяни спробували наступати на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках у районах населених пунктів Берестове, Липове і Ниркове, успіху не мали та відійшли.
На Авдіївському напрямку російські окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Красногорівка, Камʼянка, Авдіївка та Піски.
На Південнобузькому напрямку ворожі підрозділи намагалися покращити тактичне положення в напрямку Миколаєва та забезпечити вихід на адмінкордони Херсонської області. Вони обстріляли позиції наших військ і цивільну інфраструктуру в районах Новоолександрівки, Трудолюбівки, Новопавлівки, Благодатного та Посад-Покровського.