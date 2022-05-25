Голова Луганської області Сергій Гайдай спростував інформацію про перекриття траси Лисичанськ — Бахмут

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Facebook / Сергей Гайдай

Голова Луганської області Сергій Гайдай спростував інформацію у ЗМІ про те, що окупанти вийшли на трасу Лисичанськ — Бахмут і вона тепер перекрита.

«Пообіді ЗМІ почали поширювати новину про те, що окупанти нібито відрізали «дорогу життя». Це не відповідає дійсності. Дорога прострілюється, але ми сьогодні вже змогли завезти гумвантажі», — підкреслив Гайдай.

За його словами, станом на 13 годину пересування дорогою можливе.

«Деякі заголовки, взагалі, викликають обурення. Писати «росіяни перерізали сполучення трасою Лисичанськ — Бахмут. Луганщина в котлі?» безвідповідально і маніпулятивно. Свої припущення залиште при собі. Чи думали ви про те, що буде з рідними захисників, які боронять Луганщину, та родичами тих, хто залишився в області, коли вони це прочитають? Який котел? Подумайте про людей», — обрився голова Луганської ОВА.