Nike і Marks & Spencer повністю залишають росію

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Компанії Nike і Marks & Spencer повністю залишать російський ринок після вторгнення рф в Україну.

Компанія Nike не продовжила договір франчайзингу в росії та припинила поставки продукції на російський ринок. Усі брендові магазини закриють після розпродажу запасів.

Британський бренд Marks & Spencer теж вирішив залишити росію. Компанія припинила поставки в березні, а тепер вирішила повністю відмовитися від російської франшизи.

Компанія припинила поставки в росію в березні, але раніше заявляла, що комплексні франчайзингові угоди не дозволили їй повністю відкликати звідти бізнес, оскільки приблизно 50 магазинів досі працювали.

Після переговорів компанія заявила, що повністю відмовляється від російської франшизи.