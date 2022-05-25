Луганщина залишилася повністю без газа

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Роботу останньої газорозподільної станції на Луганщині зупинено, відтепер область повністю без газу, травмовано працівника цієї ГРС. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Станом на вчора на Луганщині з газом залишалися 36 тисяч абонентів у трьох населених пунктах, а залишків блакитного палива в магістральних трубах вистачило би на півтора місяця.

«Тепер газ відсутній повсюди. Через обстріл в районі останньої вцілілої газорозподільної станції контузію отримав працівник, який регулював автоматику. Через ці обстріли з боку російської армії припинила роботу й ця ГРС, що призвело до зупинки централізованого газопостачання в зазначених населених пунктах», — зазначив Гайдай.

Як і раніше, область залишається повністю знеструмленою. Відсутнє також централізоване водопостачання. Воду для потреб населення розвозять рятувальники.