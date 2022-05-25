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Ранкове зведення Генштабу: Росіяни активізували авіацію та наступають у напрямку Сєвєродонецька та Лимана

Автор:
Юля Шередега
Дата:

Війська рф активізували авіацію та наступають у напрямку Сєвєродонецька та Лимана. Генштаб Збройних Сил оприлюднив оперативну інформацію станом на 06:00: