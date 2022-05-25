Ранкове зведення Генштабу: Росіяни активізували авіацію та наступають у напрямку Сєвєродонецька та Лимана
- Автор:
- Юля Шередега
- Дата:
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Війська рф активізували авіацію та наступають у напрямку Сєвєродонецька та Лимана. Генштаб Збройних Сил оприлюднив оперативну інформацію станом на 06:00:
- Війська рф активізували авіацію, щоб підтримати наступ свого наземного угруповання.
- На Харківському напрямку росіяни обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру в районі Рубіжного. Крім того, армія рф вчергове спробувала наступати в напрямку Тернової, успіху не мала.
- На Словʼянському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків позиції в районі населених пунктів Святогірськ і Довгеньке. Також завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Байрак.
- За підтримки артилерії та армійської авіації війська рф безуспішно спробували взяти під контроль населений пункт Пасіка.
- На Лиманському напрямку росіяни активізували бої. За артилерійської та авіаційної підтримки ведуть бойові дії в районі Лиману.
- На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки вогню артилерії російські окупанти ведуть наступ у напрямку Сєвєродонецька, бойові дії тривають.
- На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії в районі Комишувахи, Яковлівки та Троїцького, успіху не мав, зазнав втрат.
- На Авдіївському напрямку ворог не припиняє мінометні та артилерійські обстріли позицій Сил оборони і цивільної інфраструктури в районах Авдіївки, Пісків, Марʼїнки, Оріхова та Новосілки. Застосував штурмову й армійську авіацію в районах Камʼянки, Авдіївки і Новомихайлівки.