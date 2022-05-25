У Техасі старшокласник почав стрільбу у початковій школі — вбито щонайменше 15 людей

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У США, у місті Ювалді (Техас) 18-річний хлопець влаштував стрілянину у початковій школі — щонайменше 15 загиблих (14 учні та один учитель) та 15 поранених.

Про це повідомляє CBS News та ABC News.

Стрілець — 18-річний учень старшої школи, який проживав у цьому районі. Стріляв він з пістолету і, можливо, гвинтівки, але це ще перевіряють. Нападника застрелила поліція. Під час перестрілки також було поранено двох офіцерів, але вони серйозно не постраждали.

У цій початковій школі навчаються діти від пʼяти до одинадцяти років.