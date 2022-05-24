США позбавили росію можливості обслуговувати держборг у доларах

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Міністерство фінансів США не продовжуватиме дію генеральної ліцензії, яка тимчасово дозволяла росії проводити виплати для обслуговування свого зовнішнього боргу в доларах в умовах санкцій.

Вимога набуває чинності в ніч проти 25 травня, ідеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому на сайті американського Мінфіну.

Завершення дії генеральної ліцензії означає, що росія не матиме законних можливостей заплатити своїм кредиторам. Цю ситуацію фінансові установи розцінюватимуть як технічний дефолт.