ЄС та 11 країн виступили зі спільною гуманітарною заявою на захист цивільного населення України

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Rock Cohen / Flickr

Європейський Союз і 11 країн у 90-й день війни закликали світ гарантувати безпеку гуманітарним і медичним працівникам та мінімізовувати страждання цивільних людей.

Про це ідеться у спільній гуманітарній заяві щодо захисту цивільного населення в Україні.

«За три місяці загинули тисячі людей, а напади на мирних жителів і цивільну інфраструктуру тільки посилюються. Людські страждання, заподіяні цією війною, є приголомшливими — громади та родини відчуватимуть їхній тяжкий вплив протягом багатьох років», — ідеться в заяві.

Держави, що долучилися до цієї заяви, звертають увагу на те, що за три місяці 25% населення України залишили свої домівки, 4,5 мільйона дітей стали переселенцями, а масштаби вимушеного переселення є безпрецедентними.

Вони також закликали створити умови для порятунку людей від війни, дозволити їм особисто обирати місце переїзду.

«Єдиний спосіб захистити мирне населення та звести до мінімуму страждання українського народу — це припинення росією цієї несправедливої та жорстокої війни», — зазначається в заяві.

Їз цією заявою спільно виступили Австралія, Канада, Чехія, Естонія, Європейський Союз, Італія, Японія, Норвегія, Швейцарія, Швеція, Велика Британія та Сполучені Штати Америки.