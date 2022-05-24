Окупанти наступають на чотирьох напрямках, а у Криму формують резервні підрозділи

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За даними Генштабу ЗСУ, на Донецькому напрямку ворог продовжує наступ і намагається прорвати оборону ЗСУ, щоб вийти на адмінкордони Луганської області.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Сіверському напрямку окупанти прикривають ділянки українсько-російського кордону. Агресор обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в Сумській області.

На Слобожанському напрямку підрозділи армії рф зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих позицій.

На Харківському та Словʼянському напрямках ворог активних дій не проводив. Обстріляв українські позиції в районі населеного пункту Циркуни. Також провів розвідку боєм у районі населеного пункту Пасіка, зазнав втрат і відійшов.

На Донецькому напрямку армія рф обстрілює цивільну інфраструктуру у Краматорську, Лимані та Словʼянську.

На Лиманському напрямку російська армія за підтримки авіації та артилерії наступає на Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки вогню артилерії ворог наступає у напрямку Сєвєродонецька, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник наступає в районах населених пунктів Липове та Білогорівка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти завдавали ударів штурмовою та армійською авіацією. Продовжуються обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Піски та Марʼїнка.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Обстрілював українські війська з мінометів, реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та вів контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційного удару в районі Миколаївки.

На тимчасово окупованій території Криму російська армія формує резервні підрозділи для бойових дій на території України.